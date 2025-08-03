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«Галатасарай» хочет продать Куэсту, интересующего «Спартак», с минимумом потерь — источник

«Галатасарай» хочет продать Куэсту, интересующего «Спартак», с минимумом потерь — источник
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«Спартак» сохраняет интерес к центральному защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте. На текущий момент между сторонами продолжаются переговоры о возможном трансфере 26-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Кадир Четынджали на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, турецкий гранд желает продать Куэсту с минимальными потерями. По данным портала Transfermarkt, «Галатасарай» приобрёл колумбийского игрока у «Генка» за € 8 млн в феврале нынешнего года.

За период выступлений в составе турецкого клуба Куэста принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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Как появился «Спартак»:

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