«Галатасарай» хочет продать Куэсту, интересующего «Спартак», с минимумом потерь — источник

«Спартак» сохраняет интерес к центральному защитнику «Галатасарая» Карлосу Куэсте. На текущий момент между сторонами продолжаются переговоры о возможном трансфере 26-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Кадир Четынджали на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, турецкий гранд желает продать Куэсту с минимальными потерями. По данным портала Transfermarkt, «Галатасарай» приобрёл колумбийского игрока у «Генка» за € 8 млн в феврале нынешнего года.

За период выступлений в составе турецкого клуба Куэста принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Как появился «Спартак»: