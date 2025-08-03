«Балтика» — «Оренбург»: Хиль реализовал пенальти на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Балтика» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ростех» в Калининграде (Россия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 15:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию матча.

На 19-й минуте «Балтика» получила право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать полузащитник Илья Петров. Затем главный арбитр встречи Евгений Кукуляк потребовал перебить пенальти. Со второй попытки калининградцы смогли забить. На 22-й минуте отличился Брайан Хиль.

После двух сыгранных туров «Балтика» имеет в своём активе четыре очка. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал два очка после аналогичного количества матчей. Команда находится на 11-й строчке.