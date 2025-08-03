Станкович: врач сказал я здоров как бык, могу еще 40 лет проработать в таком режиме

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о своём самочувствии после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1).

— Как ваше самочувствие сегодня?

— Спасибо о вашей заботе. Поговорил с врачом, он сказал, что я здоров как бык, могу еще 40 лет проработать в таком режиме, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после игры 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3) сербский специалист сказал, что уже беспокоится о своём здоровье.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

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