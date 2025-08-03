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Гендиректор «Акрона»: на рынке не так много игроков, которых мы можем себе позволить

Гендиректор «Акрона»: на рынке не так много игроков, которых мы можем себе позволить
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Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский клуб сыграл с московским «Спартаком» вничью со счётом 1:1, высказался о формировании состава красно-чёрных.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Задача команды — только топ-8. Самая простая задача. Нет цели обойти «Крылья Советов». Мы уважительно относимся друг к другу. Нет такого, что мы друг друга топим.

Планируем приобрести новых игроков. Обсуждаем на регулярной основе со штабом, видим проблемы. У нас не самый высокий бюджет, о чём вы знаете. Мы должны ответственно относиться к трансферам игроков. На данный момент таких футболистов, которых мы можем позволить, не так много на рынке», — передаёт слова Клюшева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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