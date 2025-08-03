Дзюба — о матче со «Спартаком»: я расстроен и разбит

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

«Извините, без комментариев. Разочарован, расстроен и разбит», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. На 45+2-й минуте был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба восстановил равновесие, забив с пенальти.