«Спартак» Кострома и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Спартак» Кострома и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). Итоговый счёт встречи — 1:1.

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Иван Енин на 26-й минуте. Во втором тайме хавбек Давид Кокоев сравнял счёт на 72-й минуте.

После трёх встреч костромской «Спартак» набрал четыре очка. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» имеет в своём активе три очка и находится на 10-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.