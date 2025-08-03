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«Спартак» Кострома и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 3-го тура Первой лиги

«Спартак» Кострома и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Спартак» Кострома и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). Итоговый счёт встречи — 1:1.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Енин – 26'     1:1 Кокоев – 72'    

Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Иван Енин на 26-й минуте. Во втором тайме хавбек Давид Кокоев сравнял счёт на 72-й минуте.

После трёх встреч костромской «Спартак» набрал четыре очка. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Нижнекамский «Нефтехимик» имеет в своём активе три очка и находится на 10-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.

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Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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