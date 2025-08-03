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Главный тренер «Спартака» жёстко раскритиковал Хлусевича за две жёлтые карточки

Главный тренер «Спартака» жёстко раскритиковал Хлусевича за две жёлтые карточки
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал ничейный результат матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1), а также раскритиковал защитника Даниила Хлусевича, получившего две жёлтые карточки в течение минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

— Футболисты высокого уровня, качественные, должны быть на поле. Хорошо начали, были инициативны, а дальше была неразбериха, но мы будем использовать схему дальше.

— В чём причина большого количества удалений на старте сезона?
— Не знаю, почему так много удалений. Если возьмём пример Маркиньоса, там была несуществующая красная карточка. Сегодня оба фола Хлусевича получили справедливое наказание. Не знаю, как допустимо на таком уровне получать две жёлтые карточки. Я не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше. Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на 90+4. Это моя вина, я выбираю состав. Я не ироничен, говорю серьёзно, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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