Колыванов: тренер — лицо команды, но игроки «Спартака» не должны совершать такие ошибки

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов подчеркнул, что футболисты «Спартака» не должны совершать грубые ошибки после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). На 45+1-й минуте этой игры защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля.

«Уверенности нет ни в чём, особенно когда нет результатов в такой команде. Понятное дело, что первый человек на выход — тренер. Станковича надо взбодрить. Он же темпераментный тренер. Но и футболисты должны выходить на поле и не совершать грубые ошибки. Игра абсолютно другая, когда выступаете в меньшинстве. Проблема в футболистах. Тренер — лицо команды, но игроки совершают такие ошибки…» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России: