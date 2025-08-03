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Колыванов: тренер — лицо команды, но игроки «Спартака» не должны совершать такие ошибки

Колыванов: тренер — лицо команды, но игроки «Спартака» не должны совершать такие ошибки
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов подчеркнул, что футболисты «Спартака» не должны совершать грубые ошибки после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). На 45+1-й минуте этой игры защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Уверенности нет ни в чём, особенно когда нет результатов в такой команде. Понятное дело, что первый человек на выход — тренер. Станковича надо взбодрить. Он же темпераментный тренер. Но и футболисты должны выходить на поле и не совершать грубые ошибки. Игра абсолютно другая, когда выступаете в меньшинстве. Проблема в футболистах. Тренер — лицо команды, но игроки совершают такие ошибки…» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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