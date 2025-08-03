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Ливай Гарсия высказался о ничьей в матче «Акрон» — «Спартак»

Ливай Гарсия высказался о ничьей в матче «Акрон» — «Спартак»
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Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о ничьей в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Что тут скажешь? Тяжёлый матч. Нас было 10 человек — выступали в меньшинстве. Мы играли на победу, но не получилось. Я не видел повтора, но два пенальти — что есть, то есть.

Вы правильно сказали, что это только начало сезона. Ещё всё можно исправить. Да, не лучший старт, но главное, чтобы была хорошая концовка. Всё в наших руках, мы можем всё исправить», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. На 45+2-й минуте был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба восстановил равновесие, забив с пенальти.

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