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Ливай Гарсия: «Спартаку» нужно самому побеждать, судейство от нас не зависит

Ливай Гарсия: «Спартаку» нужно самому побеждать, судейство от нас не зависит
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Форвард «Спартака» Ливай Гарсия подчеркнул, что судейство не зависит от команды после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). На 45+1-й минуте этой игры защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Можно каждую неделю об этом рассуждать, но я хочу говорить о футболе. Надо побеждать самим, а судейство от нас не зависит. Лучше ребята, которые получили красные, ответят на вопрос. Мне сложно сказать тут — нет никакого объяснения. Надо работать дальше», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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