Ливай Гарсия: «Спартаку» нужно самому побеждать, судейство от нас не зависит

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия подчеркнул, что судейство не зависит от команды после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1). На 45+1-й минуте этой игры защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля.

«Можно каждую неделю об этом рассуждать, но я хочу говорить о футболе. Надо побеждать самим, а судейство от нас не зависит. Лучше ребята, которые получили красные, ответят на вопрос. Мне сложно сказать тут — нет никакого объяснения. Надо работать дальше», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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