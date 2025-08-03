«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» — Sport.es

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Мадридский «Атлетико» внимательно следит за 21-летним полузащитником «Барселоны» Марком Касадо. Футбол, демонстрируемый игроком, нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб оценивает испанского футболиста в € 30 млн. Подчёркивается, что полузащитник не хочет покидать сине-гранатовых и намерен бороться за место в составе.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» может продать Касадо с целью получить возможность зарегистрировать крайнего нападающего Маркуса Рашфорда.

В минувшем сезоне Касадо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: