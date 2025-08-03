«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026

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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Педро, Кассьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.

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