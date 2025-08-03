«Торпедо» ведёт переговоры по трансферу Сарвели

«Торпедо» ведёт переговоры по трансферу нападающего «Локомотива» Владислава Сарвели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб ведёт переговоры с агентом игрока по личным условиям. Если стороны договорятся, то «Торпедо» сделает предложение «Локомотиву». Также к Сарвели есть интерес от «Сочи».

В минувшем сезоне Сарвели принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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