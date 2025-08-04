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Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Ливерпуль — Атлетик: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

«Ливерпуль» — «Атлетик»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция
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Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в товарищеской игре, состоявшейся в 2021 году. Матч закончился со счётом 1:1.

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. В минувшем сезона мерсисайдцы набрали 84 очка после 38 туров, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков. «Атлетик» заработал 70 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025.

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