«Ливерпуль» — «Атлетик»: где смотреть товарищеский матч, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Последний раз команды встречались в товарищеской игре, состоявшейся в 2021 году. Матч закончился со счётом 1:1.

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии. В минувшем сезона мерсисайдцы набрали 84 очка после 38 туров, опередив ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 10 очков. «Атлетик» заработал 70 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025.

Рекорды «Ливерпуля»: