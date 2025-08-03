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Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Зенит» — ЦСКА: Алеррандро вывел армейцев вперёд на 33-й минуте

«Зенит» — ЦСКА: Алеррандро вывел армейцев вперёд на 33-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'    

Алеррандро открыл счёт на 33-й минуте и вывел армейцев вперёд.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.

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