Арриго Сакки: «Интер» не должен совершать ошибку, игнорируя просьбы тренера

Известный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что руководство «Интера» должно прислушиваться к новому главному тренеру Кристиану Киву, и отметил, что после назначения на этот пост экс-игрока «нерадзурри» клубу предстоит «выполнить самую сложную задачу».

«Ему потребуются месяцы, чтобы донести свои идеи и наладить взаимодействие с игроками. У него есть преимущество: он хорошо знает эту среду, ведь был там и игроком, и тренером молодёжной команды. Это, безусловно, говорит в его пользу.

Сейчас самая сложная роль не у Киву, а у клуба. Тренеру нужна поддержка руководства, которое должно помогать ему в трудные моменты, ограждая его от неизбежной критики. Они также должны создать команду, которую он себе представляет, выйдя на рынок и найдя игроков, которых пока не хватает.

«Интер» не должен совершать ошибку, игнорируя просьбы тренера, как это делают многие другие клубы. Киву прекрасно знает, кто ему нужен, а кто нет, и директора клуба обязаны удовлетворить его запросы в рамках финансовых возможностей клуба.

Возможно, на первых порах возникнут некоторые трудности, но это не должно становиться поводом для сомнений в работе тренера. Помните, он — лидер команды, у него есть прямой доступ к игрокам, и именно ему поручено привить команде свой стиль игры, поэтому к его словам всегда нужно прислушиваться», — написал Сакки в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.