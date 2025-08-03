Мусаев: чемпионские плакаты неожиданно пропали, я думаю, это правильно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с московским «Динамо» (1:0) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги дал комментарий на тему влияния чемпионских плакатов на игру своей команды.

«Чемпионские плакаты пропали в подтрибунке — на пользу ли это? Как видите, если выиграли, то да. Но они так неожиданно появились и так неожиданно пропали, я думаю, это правильно. Надо спокойно готовиться к играм, не отвлекаться на эти прошлые моменты.

Они не вернутся? Не знаю, я этим не занимался. Меня спросили, что думаю. Я сказал, что лучше, чтобы они пропали пока», — сказал Мусаев на пресс-конференции.