Мусаев: чемпионские плакаты неожиданно пропали, я думаю, это правильно
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с московским «Динамо» (1:0) в рамках 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги дал комментарий на тему влияния чемпионских плакатов на игру своей команды.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'
«Чемпионские плакаты пропали в подтрибунке — на пользу ли это? Как видите, если выиграли, то да. Но они так неожиданно появились и так неожиданно пропали, я думаю, это правильно. Надо спокойно готовиться к играм, не отвлекаться на эти прошлые моменты.
Они не вернутся? Не знаю, я этим не занимался. Меня спросили, что думаю. Я сказал, что лучше, чтобы они пропали пока», — сказал Мусаев на пресс-конференции.
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