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«Балтика» — «Оренбург»: Чинонсо Оффор забил третий гол хозяев на 65-й минуте

«Балтика» — «Оренбург»: Чинонсо Оффор забил третий гол хозяев на 65-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Балтика» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ростех» в Калининграде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу калининградцев. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

На 65-й минуте нигериец Чинонсо Оффор забил третий гол калининградской команды.

Ранее, на 19-й минуте, «Балтика» получила право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать полузащитник Илья Петров. Затем главный арбитр встречи Евгений Кукуляк потребовал перебить пенальти. Со второй попытки калининградцы смогли забить. На 22-й минуте отличился Брайан Хиль. На 48-й минуте полузащитник Максим Петров удвоил преимущество «Балтики». На 57-й минуте полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов отыграл один мяч.

После двух сыгранных туров «Балтика» имеет в своём активе четыре очка. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал два очка после аналогичного количества матчей. Команда находится на 11-й строчке.

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