«Балтика» — «Оренбург»: Гюрлюк забил прямым ударом со штрафного на 69-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Балтика» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ростех» в Калининграде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). На момент написания новости счёт 3:2 в пользу калининградцев. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию матча.

На 69-й минуте нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк забил точным ударом со штрафного.

Ранее, на 19-й минуте, «Балтика» получила право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать полузащитник Илья Петров. Затем главный арбитр встречи Евгений Кукуляк потребовал перебить пенальти. Со второй попытки калининградцы смогли забить. На 22-й минуте отличился Брайан Хиль. На 48-й минуте полузащитник Максим Петров удвоил преимущество «Балтики». На 57-й минуте полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов отыграл один мяч. На 65-й минуте нигериец Чинонсо Оффор забил третий гол калининградской команды.

После двух сыгранных туров «Балтика» имеет в своём активе четыре очка. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал два очка после аналогичного количества матчей. Команда находится на 11-й строчке.