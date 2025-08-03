«Вулверхэмптон» подписал защитника из «АЗ Алкмар» Давида Мёллера Вольфе

«Вулверхэмптон» подписал пятилетний контракт с 23-летним норвежским защитником Давидом Мёллером Вольфе из «АЗ Алкмар». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Соглашение вступит в силу после получения футболистом визы.

Мёллер Вольфе провёл 92 матча за нидерландский клуб, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Также на счету защитника 13 жёлтых и две красные карточки.

Давид выступает за сборную Норвегии с 2023 года. В рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года футболист выходил в стартовом составе во всех четырёх матчах. Защитник отметился голом в игре с Израилем (4:2).