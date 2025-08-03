Шикунов: «Спартак» на старте чемпионата потерял пять очков — это не чемпионский график

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил старт красно-белых в нынешнем сезоне.

«Пока от «Спартака» ничего хорошего не видим на старте чемпионата. Была тяжёлая игра с Махачкалой, убойный матч с «Балтикой», а потом с «Акроном» вышли никакие. Когда поменяли фланги, стало веселее. Но, опять же, выступали в меньшинстве. По игре ничья — самый справедливый результат. Но для «Спартака» это ужасно! Потеряли уже пять очков. Это не чемпионский график. Нет понимания, почему совершают такие грубые ошибки. Что-то недоработали. Это было весной, а сейчас продолжается. Ничего хорошего мы не видим», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На старте нынешнего сезона Мир РПЛ московская команда обошла махачкалинское «Динамо» (1:0), уступила «Балтике» (0:3) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1). В Фонбет Кубке России коллектив победил «Ростов» (2:0).