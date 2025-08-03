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Балтика — Оренбург, результат матча 3 августа 2025, счет 3:2, 3-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» победила «Оренбург» в матче с пятью голами и удалением в 3-м туре РПЛ
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Завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Балтика» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Ростех» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты калининградского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

На 19-й минуте «Балтика» получила право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать полузащитник Илья Петров. Затем Евгений Кукуляк потребовал перебить пенальти. Со второй попытки калининградцы смогли забить. На 22-й минуте отличился Брайан Хиль. На 48-й минуте полузащитник Максим Петров удвоил преимущество «Балтики». На 57-й минуте полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов отыграл один мяч. На 65-й минуте нигериец Чинонсо Оффор забил третий гол калининградской команды. На 69-й минуте нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк забил точным ударом со штрафного. На 89-й минуте защитник гостей Алексей Татаев получил красную карточку.

После трёх матчей «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона. «Оренбург» с двумя очками после трёх встреч располагается на 11-й строчке.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
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