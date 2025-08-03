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Аморим: хочу остаться в «Манчестер Юнайтед» на 20 лет

Аморим: хочу остаться в «Манчестер Юнайтед» на 20 лет
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался на тему своего будущего в клубе.

«Хочу остаться здесь на 20 лет. Такова моя цель, я верю в неё. Что-то обязательно должно получиться. Порой удача будет на нашей стороне, в моей тренерской карьере везения хватало, и моё желание — задержаться здесь надолго. Но всё зависит от результатов. Понимаю, что весь кредит доверия, который был дан мне в начале, истрачен в прошлом году. Но я готов начать заново. На данный момент я не ощущаю давления. Скорее это вопрос амбиций, я хочу надолго остаться в «Манчестер Юнайтед». Желаю избежать провала — вот единственное, что создаёт напряжение.

Вспомните: в «Спортинге» было так же. Говорили, меня уволят через три месяца, что у меня всего 3% шансов взять трофей с клубом. Давление в «Юнайтед» иное, но я не люблю менять клубы. Мне нравится выстраивать отношения с людьми, и я ждал подходящую команду. Возможно, это прозвучит безумно, но это я выбрал «Юнайтед», а не они меня. Я понял, что он мне подходит. И пока есть возможность — останусь здесь», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

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