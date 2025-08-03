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«Акрон» опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком»

«Акрон» опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком»
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Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала видео из раздевалки команды после матча с московским «Спартаком» в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Акрон» сравнял счёт благодаря голу Артёма Дзюбы с пенальти на 90+5-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

Видео доступно на странице «Акрона» в социальной сети «ВКонтакте».

На 45+1-й минуте защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля. На 64-й минуте полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал 11-метровый удар.

На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт, забив с пенальти.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает пятое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

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