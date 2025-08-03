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Главный тренер «Акрона» Тедеев подвёл итоги матча со «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Тедеев подвёл итоги матча со «Спартаком»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал ничейный результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Хочется сказать и признать, что данную ничью приходится принимать с неким таким сожалением. Потому что, наверное, если взять в общем матч — и первый тайм, и второй тайм… Думаю, что в первом тайме у нас был момент очень хороший у Макса Болдырева, когда он немного неудачно выбрал ситуацию, как поражать ворота, надо было идти просто на мяч, немножко наклонить корпус, и думаю, что он был абсолютно один, и было время у него. Но, к сожалению, молодость, где-то неопытность отчасти сыграли свою определяющую роль, но он большой молодец, при всём при этом он психологически растёт, растёт как мужчина, растёт как футболист. И те мальчики, которые у нас сегодня играли, — и Пестряков, и он, — я считаю, что они делали максимально всё, что от них зависит.

Думаю, что особенно в первом тайме у нас достаточно хорошо получался прессинг, мы много накрывали и, по сути, создавали моменты у ворот соперника — они были, безусловно, и подходы были хорошие, именно в момент, когда мы играли 11 на 11. И я считаю, что был очень хороший тайм.

Во втором тайме, когда нас стало больше, наверное, такая сплошная психология. Мы хуже стали в прессинге почему-то, какие-то нюансы, связанные, скорее всего, с психоэмоциональным состоянием на тот момент, потому что физически я не заметил, что мы в чём-то проигрывали.

Даже несмотря на то что выбранный день и выбранный час для данной игры — это вообще некий абсурд, на мой взгляд. Ведь надо жалеть и вообще футболистов в целом. Но это комментировать очень сложно, почему выбирают именно в такой час матч. И тем не менее надо отметить, что футболисты на протяжении всего того времени, более 90 минут, выглядели достаточно свежо», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

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