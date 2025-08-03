Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почему так случилось, мы с Дзюбой обсудим». Тедеев — о незабитом пенальти «Спартаку»

«Почему так случилось, мы с Дзюбой обсудим». Тедеев — о незабитом пенальти «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о нереализованном пенальти своих подопечных в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На 63-й минуте полузащитник Стефан Лончар ударил выше ворот. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«В такой ситуации не считаю правильным нарушать внутренний климат на футбольном поле. До этого есть чёткое понимание, что у нас есть на сегодняшний день пенальтист, и когда он на поле, вне зависимости от того, хоть 100 пенальти он не забьёт подряд, условно говоря, бьёт пенальти Дзюба. И тут никаких других мыслей в моей голове не было никогда. Поэтому тут вопрос очевиден.

Но почему в такой ситуации так именно случилось, мы с Артёмом это обсудим, естественно. Наверное, может быть, его физическое в какой-то момент состояние на тот момент не придало ему дополнительной энергии, и он просто хотел поступить здраво. В чём я даже не сомневаюсь. Но иногда так случается.

Обвинять в данный момент категорически не буду ни Лончара, ни кого-либо другого. Есть моменты, на которые нужно обращать внимание с точки зрения дисциплины. Бьёт Артем и никто другой. Поэтому уже во второй ситуации я вмешался», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

На 90+2-й минуте вингер «Спартака» Пабло Солари открыл счёт. На 90+5-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт ударом с пенальти.

Материалы по теме
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
«Спартак» вдесятером забил «Акрону» на 90+2-й минуте! Но Дзюба не дал ему победить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android