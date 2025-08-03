«Не хватает нам пока менталитета». Дзюба — о ничьей в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выразил сожаление, что его команде не удалось победить в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1), и считает, что «Акрону» пока не хватает менталитета для победы в подобных играх.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше «Спартака». Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше. Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу», — написал Дзюба в своём телеграм-канале.
Напомним, на 45+2-й минуте встречи был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте Дзюба восстановил равновесие, забив с пенальти.
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