«Не хватает нам пока менталитета». Дзюба — о ничьей в матче со «Спартаком»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выразил сожаление, что его команде не удалось победить в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1), и считает, что «Акрону» пока не хватает менталитета для победы в подобных играх.

«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше «Спартака». Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше. Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу», — написал Дзюба в своём телеграм-канале.

Напомним, на 45+2-й минуте встречи был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте Дзюба восстановил равновесие, забив с пенальти.