Видео: гол Гюрлюка прямым ударом со штрафного в матче 3-го тура РПЛ «Балтика» — «Оренбург»

Турецкий форвард «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк забил прямым ударом со штрафного в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты калининградского клуба.

Нападающий вышел на замену в перерыве игры. На 69-й минуте он точно реализовал удар со штрафного, перекинув стенку из футболистов команды соперника. Гол позволил «Оренбургу» сократить отставание в счёте, но остался последним в игре.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эмирджан Гюрлюк выступает за «Оренбург» с лета 2023 года. По данным СМИ, клуб РПЛ заплатил за его трансфер турецкому «Алтынорду» € 1,2 млн. Данный забитый мяч стал первым результативным действием для 21-летнего воспитанника «Галатасарая» в сезоне-2025/2026.