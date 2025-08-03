Видео: гол Гюрлюка прямым ударом со штрафного в матче 3-го тура РПЛ «Балтика» — «Оренбург»

Турецкий форвард «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк забил прямым ударом со штрафного в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты калининградского клуба.
Нападающий вышел на замену в перерыве игры. На 69-й минуте он точно реализовал удар со штрафного, перекинув стенку из футболистов команды соперника. Гол позволил «Оренбургу» сократить отставание в счёте, но остался последним в игре.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Эмирджан Гюрлюк выступает за «Оренбург» с лета 2023 года. По данным СМИ, клуб РПЛ заплатил за его трансфер турецкому «Алтынорду» € 1,2 млн. Данный забитый мяч стал первым результативным действием для 21-летнего воспитанника «Галатасарая» в сезоне-2025/2026.
- 3 августа 2025
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