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Тренер «МЮ» Аморим: теперь наши игроки должны следовать правилам

Тренер «МЮ» Аморим: теперь наши игроки должны следовать правилам
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о новых правилах и дисциплине в команде.

«Правила нужны не для того, чтобы нянчиться с футболистами, у них самих уже есть дети. Я отношусь к ним как ко взрослым, но теперь они должны следовать правилам. Во время тренировки потрудился не в полную силу — я покажу тебе это на записи. И покажу при всех. Так я могу сохранить контроль.

Надеюсь, что мне вообще ничего не придётся предпринимать в этом направлении, и они сами смогут мотивировать друг друга. Но на данный момент так: отработал плохо — смотри видео. Мы не просто поговорим, я покажу всё», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

В ближайших товарищеских матчах «красные дьяволы» сыграют с «Эвертоном» (4 августа) и с «Фиорентиной» (9 августа). В 1-м туре нового сезона АПЛ команда встретится с «Арсеналом» 17 августа.

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