«Фламенго» представил Карраскаля в виде одного из членов Фантастической четвёрки

Бразильский «Фламенго» презентовал полузащитника Хорхе Карраскаля в виде одного из членов Фантастической четвёрки. Колумбиец, ранее выступавший за московское «Динамо», присоединился к своей новой команде на оставшуюся часть сезона.

Анонс трансфера сопровождался постером в стиле вымышленной команды супергероев комиксов «Фантастическая четвёрка». Компанию Карраскалю составили полузащитник Сауль Ньигес, защитник Эмерсон и крайний нападающий Самуэл Лино, которые перешли во «Фламенго» в конце июля.

Фото: x.com/Flamengo

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.