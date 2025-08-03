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«Фламенго» представил Карраскаля в виде одного из членов Фантастической четвёрки

«Фламенго» представил Карраскаля в виде одного из членов Фантастической четвёрки
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Бразильский «Фламенго» презентовал полузащитника Хорхе Карраскаля в виде одного из членов Фантастической четвёрки. Колумбиец, ранее выступавший за московское «Динамо», присоединился к своей новой команде на оставшуюся часть сезона.

Анонс трансфера сопровождался постером в стиле вымышленной команды супергероев комиксов «Фантастическая четвёрка». Компанию Карраскалю составили полузащитник Сауль Ньигес, защитник Эмерсон и крайний нападающий Самуэл Лино, которые перешли во «Фламенго» в конце июля.

Фото: x.com/Flamengo

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

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