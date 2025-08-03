Тренер «МЮ» Аморим рассказал об отношении к Гарначо. Игрок хочет уйти из клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ситуации с нападающим Алехандро Гарначо, который, по слухам, близок к уходу из клуба.

«Он невероятно талантливый парень, но порой так бывает. Не всегда получается объяснить, в чём именно вопрос. Очевидно, он желает работать под другим руководством.

Я это понимаю, нет проблем. С кем-то ты находишь общий язык и возникает связь, а с кем-то — хочешь другого опыта», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

Гарначо пополнил состав манкунианцев, перейдя из мадридского «Атлетико» осенью 2020 года. В составе основной команды «красных дьяволов» он сыграл в 144 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 22 результативные передачи. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.