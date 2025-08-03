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«Честно, я видел мало таких людей». Вингер «Балтики» Тентон Йенне — о Талалаеве

«Честно, я видел мало таких людей». Вингер «Балтики» Тентон Йенне — о Талалаеве
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Форвард калининградской «Балтики» Тентон Йенне поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Талалаев — очень эмоциональный человек. Честно скажу, я видел мало таких людей. Но он старается делать нас лучше, заставляет двигаться вперёд. Мне было очень приятно с ним познакомиться, и я крайне рад работать с таким тренером», — приводит слова Йенне Legalbet.

Тейтон Йенне перешёл в «Балтику» перед стартом текущего сезона в статусе свободного агента. Минувший сезон 25-летний нигериец провёл в клубе «Арарат-Армения». После трёх матчей «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона.

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