«Зенит» — ЦСКА: армейцы ведут со счётом 1:0 после первого тайма

В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. После первого тайма счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.