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Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Алеррандро забил первый гол за ЦСКА в РПЛ в девятом матче

Алеррандро забил первый гол за ЦСКА в РПЛ в девятом матче
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В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и ЦСКА. Свой первый гол за армейцев забил нападающий Алеррандро — на данный момент счёт 1:0. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет € 3,5 млн.

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