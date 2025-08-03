Алеррандро забил первый гол за ЦСКА в РПЛ в девятом матче

В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и ЦСКА. Свой первый гол за армейцев забил нападающий Алеррандро — на данный момент счёт 1:0. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет € 3,5 млн.