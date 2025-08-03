«Игры у ЦСКА нет. А гол есть». Денис Казанский — о матче армейцев с «Зенитом»

Известный российский комментатор Денис Казанский высказался о голе ЦСКА в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Как роскошно сообразили на троих Обляков — Кисляк — Глебов. При всём получасовом гнёте «Зенита» — элегантная лёгкость… Игры у ЦСКА нет. А гол есть. Бывает», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Голом отметился нападающий Алеррандро на 33-й минуте.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.