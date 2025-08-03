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Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Игры у ЦСКА нет. А гол есть». Денис Казанский — о матче армейцев с «Зенитом»

«Игры у ЦСКА нет. А гол есть». Денис Казанский — о матче армейцев с «Зенитом»
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Известный российский комментатор Денис Казанский высказался о голе ЦСКА в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'    

«Как роскошно сообразили на троих Обляков — Кисляк — Глебов. При всём получасовом гнёте «Зенита» — элегантная лёгкость… Игры у ЦСКА нет. А гол есть. Бывает», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Голом отметился нападающий Алеррандро на 33-й минуте.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

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