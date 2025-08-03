Талалаев эмоционально обратился к футболистам «Балтики» после победы над «Оренбургом»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев эмоционально обратился к своим подопечным после победы над «Оренбургом» (3:2) в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты калининградского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22' 2:0 Петров – 48' 2:1 Болотов – 57' 3:1 Оффор – 64' 3:2 Гюрлюк – 69'
Удаления: нет / Татаев – 89'
После игры Талалаев объявил о дополнительном выходном дне для всех игроков, сопроводив своё послание нецензурными выражениями.
Видео доступно в телеграм-канале «Балтики».
После трёх матчей калининградская «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона.
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