Талалаев эмоционально обратился к футболистам «Балтики» после победы над «Оренбургом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев эмоционально обратился к своим подопечным после победы над «Оренбургом» (3:2) в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты калининградского клуба.

После игры Талалаев объявил о дополнительном выходном дне для всех игроков, сопроводив своё послание нецензурными выражениями.

Видео доступно в телеграм-канале «Балтики».

После трёх матчей калининградская «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона.