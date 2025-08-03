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«Зенит» — ЦСКА: Соболев реализовал пенальти и сравнял счёт на 76-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти на 76-й минуте. Ранее, на 33-й минуте, Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.