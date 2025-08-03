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Динамо Мх — Ахмат: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ 2025/2026, 3 августа 2025

«Динамо» Мх — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026
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Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» из Грозного. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, Шумахов, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Р. Магомедов, Агаларов.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Келиану, Конате, Самородов.

После двух туров чемпионата России «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало одно очко и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Грозненская команда, которую возглавляет Александр Сторожук, не набрала очков и идёт 13-й.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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