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Нападающий «Балтики» Оффор прокомментировал свой гол в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Балтики» Оффор прокомментировал свой гол в матче с «Оренбургом»
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Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор высказался о своём победном голе в ворота «Оренбурга» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты калининградского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

— Когда я выходил на поле, стояла задача быть лучшим и забивать.

— Ты сегодня забил мяч, который был похож на гол «Спартаку». Как вы это тренируете?
— Мы много работаем над этим на тренировках. Видим, что такие атаки приносят нам пользу, мы забиваем. Так что используем это. Надеюсь, что продолжим так же, — сказал Оффор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Оффор появился на поле на 61-й минуте, а на 64-й отправил мяч в сетку после паса полузащитника Аймана Мурида, который также вышел на замену одновременно с нигерийцем. После трёх матчей калининградская «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона.

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