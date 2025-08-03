Игрок «Балтики» Оффор: мы были сфокусированы с «Оренбургом» и смогли забрать три очка

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2).

«В таких матчах, как с «Оренбургом», когда разница в один мяч, всегда очень интенсивно. Важнее, что мы были сфокусированы. Мы смогли одержать победу и забрать три очка. После «Оренбурга» выходной, но не для всех — я буду тренироваться, чтобы быть сильнее», — сказал Оффор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После трёх матчей калининградская «Балтика» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона.