Игрок «Балтики» Оффор: мы были сфокусированы с «Оренбургом» и смогли забрать три очка
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Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22' 2:0 Петров – 48' 2:1 Болотов – 57' 3:1 Оффор – 64' 3:2 Гюрлюк – 69'
Удаления: нет / Татаев – 89'
«В таких матчах, как с «Оренбургом», когда разница в один мяч, всегда очень интенсивно. Важнее, что мы были сфокусированы. Мы смогли одержать победу и забрать три очка. После «Оренбурга» выходной, но не для всех — я буду тренироваться, чтобы быть сильнее», — сказал Оффор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
После трёх матчей калининградская «Балтика» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. У команды семь набранных очков на старте сезона.
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