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«Сьон» разгромил «Лугано» во 2-м туре Суперлиги, Миранчук остался на скамейке запасных

«Сьон» разгромил «Лугано» во 2-м туре Суперлиги, Миранчук остался на скамейке запасных
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Завершился матч 2-го тура швейцарской Суперлиги, в котором встречались «Сьон» и «Лугано». Игра, проходившая на стадионе «де Турбийон» в Сьоне, закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Швейцария — Суперлига . 2-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
4 : 0
Лугано
Лугано
1:0 Лукембила – 6'     2:0 Шуареф – 42'     3:0 Кололли – 60'     4:0 Нивокази – 80'    

На шестой минуте Йозиас Лукембила открыл счёт. На 42-й минуте Ильяс Шуареф с передачи Ниас Хефти удвоил преимущество «Сьона». На 60-й минуте Беньямин Кололли забил третий гол хозяев. На 80-й минуте Рилинд Нивокази установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Российский полузащитник Антон Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.

В следующем туре «Сьон» встретится с «Янг Бойз» на выезде. Игра состоится 10 августа.

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