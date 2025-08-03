«Сьон» разгромил «Лугано» во 2-м туре Суперлиги, Миранчук остался на скамейке запасных
Поделиться
Завершился матч 2-го тура швейцарской Суперлиги, в котором встречались «Сьон» и «Лугано». Игра, проходившая на стадионе «де Турбийон» в Сьоне, закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Швейцария — Суперлига . 2-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
4 : 0
Лугано
Лугано
1:0 Лукембила – 6' 2:0 Шуареф – 42' 3:0 Кололли – 60' 4:0 Нивокази – 80'
На шестой минуте Йозиас Лукембила открыл счёт. На 42-й минуте Ильяс Шуареф с передачи Ниас Хефти удвоил преимущество «Сьона». На 60-й минуте Беньямин Кололли забил третий гол хозяев. На 80-й минуте Рилинд Нивокази установил окончательный счёт в матче — 4:0.
Российский полузащитник Антон Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.
В следующем туре «Сьон» встретится с «Янг Бойз» на выезде. Игра состоится 10 августа.
Комментарии
- 3 августа 2025
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:15
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
18:59
-
18:57
-
18:57
-
18:51
-
18:45
-
18:44