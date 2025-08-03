«Сьон» разгромил «Лугано» во 2-м туре Суперлиги, Миранчук остался на скамейке запасных

Завершился матч 2-го тура швейцарской Суперлиги, в котором встречались «Сьон» и «Лугано». Игра, проходившая на стадионе «де Турбийон» в Сьоне, закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На шестой минуте Йозиас Лукембила открыл счёт. На 42-й минуте Ильяс Шуареф с передачи Ниас Хефти удвоил преимущество «Сьона». На 60-й минуте Беньямин Кололли забил третий гол хозяев. На 80-й минуте Рилинд Нивокази установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Российский полузащитник Антон Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.

В следующем туре «Сьон» встретится с «Янг Бойз» на выезде. Игра состоится 10 августа.