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Нападающий «Балтики» Хиль: до сих пор обидно, что мой гол «Спартаку» не засчитали

Нападающий «Балтики» Хиль: до сих пор обидно, что мой гол «Спартаку» не засчитали
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Форвард «Балтики» Брайан Хиль высказался о своей результативности на старте сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. В 3-м туре калининградцы одержали победу над «Оренбургом» (3:2), а колумбиец забил один из мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

— До сих пор обидно, что мой гол «Спартаку» не засчитали, но спасибо Господу. К сожалению, что-то получается, а что-то — нет. Большое спасибо ребятам по команде, которые помогают забивать мячи.

— Классный пасс в конце первого тайма с «Оренбургом», но вратарь сыграл замечательно. Что чувствовал?
— Конечно, нужно отдать должное вратарю. Он сыграл очень хорошо. Я должен прибавлять в реализации таких моментов. Это не только моя работа, но и работа всей команды, которая делает всё для того, чтобы были такие моменты.

— У команды будет выходной после победы. Ты счастлив?
— Есть такое выражение в испанском — эта новость мне пришлась, как кольцо на палец. Я очень рад! — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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