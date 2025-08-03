Нападающий «Балтики» Хиль: до сих пор обидно, что мой гол «Спартаку» не засчитали

Форвард «Балтики» Брайан Хиль высказался о своей результативности на старте сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. В 3-м туре калининградцы одержали победу над «Оренбургом» (3:2), а колумбиец забил один из мячей.

— До сих пор обидно, что мой гол «Спартаку» не засчитали, но спасибо Господу. К сожалению, что-то получается, а что-то — нет. Большое спасибо ребятам по команде, которые помогают забивать мячи.

— Классный пасс в конце первого тайма с «Оренбургом», но вратарь сыграл замечательно. Что чувствовал?

— Конечно, нужно отдать должное вратарю. Он сыграл очень хорошо. Я должен прибавлять в реализации таких моментов. Это не только моя работа, но и работа всей команды, которая делает всё для того, чтобы были такие моменты.

— У команды будет выходной после победы. Ты счастлив?

— Есть такое выражение в испанском — эта новость мне пришлась, как кольцо на палец. Я очень рад! — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.