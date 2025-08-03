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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим рассказал, какие игроки являются лидерами команды

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим рассказал, какие игроки являются лидерами команды
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил, какие футболисты являются лидерами команды.

«На данный момент в группе лидеров шесть ответственных футболистов: Бруну Фернандеш, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Дало, Том Хитон, Нуссайр Мазрауи.

Есть вещи, о которых в прошлом году мне лично приходилось беспокоиться. Я сказал игрокам: «Теперь это ваша ответственность. Если возникают мелкие трудности, решайте их самостоятельно, вы отвечаете за это». Все эти небольшие изменения помогают команде стать лучше», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

В ближайших товарищеских матчах «красные дьяволы» сыграют с «Эвертоном» (4 августа) и с «Фиорентиной» (9 августа). В 1-м туре нового сезона АПЛ команда встретится с «Арсеналом» 17 августа.

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