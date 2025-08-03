Форвард ЦСКА Алеррандро отметил гол в ворота «Зенита», изобразив бросок гранаты

Форвард московского ЦСКА Алеррандро оригинально отпраздновал гол в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Алеррандро открыл счёт на 33-й минуте и отпраздновал свой первый забитый мяч в РПЛ, бросив воображаемую гранату и уклонившись от «взрыва». Ранее сам бразилец признавался в интервью, что позаимствовал это празднование у соотечественника Роналдиньо в период выступлений за «Ред Булл Брагантино». Экс-форвард «Барселоны» отмечал так голы в составе «Атлетико Минейро».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Алеррандро перебрался в ЦСКА в феврале 2025 года. В минувшем розыгрыше РПЛ он не отметился забитыми голами. Мяч в ворота «Зенита» стал для него первым за ЦСКА.