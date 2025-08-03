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Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Форвард ЦСКА Алеррандро отметил гол в ворота «Зенита», изобразив бросок гранаты

Форвард ЦСКА Алеррандро отметил гол в ворота «Зенита», изобразив бросок гранаты
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Форвард московского ЦСКА Алеррандро оригинально отпраздновал гол в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

Алеррандро открыл счёт на 33-й минуте и отпраздновал свой первый забитый мяч в РПЛ, бросив воображаемую гранату и уклонившись от «взрыва». Ранее сам бразилец признавался в интервью, что позаимствовал это празднование у соотечественника Роналдиньо в период выступлений за «Ред Булл Брагантино». Экс-форвард «Барселоны» отмечал так голы в составе «Атлетико Минейро».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Алеррандро перебрался в ЦСКА в феврале 2025 года. В минувшем розыгрыше РПЛ он не отметился забитыми голами. Мяч в ворота «Зенита» стал для него первым за ЦСКА.

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