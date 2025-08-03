Более 45 тысяч зрителей посетили матч «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ

В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и ЦСКА. Эту игру посетили 45 371 зритель. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.