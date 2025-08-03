Более 45 тысяч зрителей посетили матч «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и ЦСКА. Эту игру посетили 45 371 зритель. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
На 33-й минуте Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд.
После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.
В минувшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.
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