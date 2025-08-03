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Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Зенит — ЦСКА, результат матча 3 августа 2025, счет 1:1, 3-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ
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Завершён матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

На 33-й минуте Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд. Александр Соболев забил ответный гол, реализовав пенальти на 76-й минуте.

После этой игры клуб с берегов Невы располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе примет «Рубин».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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