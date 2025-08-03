«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ

Завершён матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

На 33-й минуте Алеррандро открыл счёт и вывел армейцев вперёд. Александр Соболев забил ответный гол, реализовав пенальти на 76-й минуте.

После этой игры клуб с берегов Невы располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе примет «Рубин».