«Был бы, может, и пятый пенальти». Слишкович — о матче «Оренбурга» с «Балтикой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение от калининградской «Балтики» (2:3) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что не заслужили поражения. Просто бывает такое в футболе. Думаю, и мы показали, и соперник показал — что, может быть, ничья была бы закономерна. Но проиграли не первый раз. Так что нам надо продолжать работать, ведь ребята хорошо тренируются, стараются показать, что мы хотим, каждую игру. Так что нет никаких вопросов по игрокам.

Но жалко, пропустили два гола из контратак. Ты целую неделю говоришь им, что они могут только забить из контратаки, из позиционной атаки они не умеют и не будут уметь никогда. И мы это позволяем. Ещё пенальти, ещё второй пенальти. Был бы, может быть, и третий пенальти. Может быть, и четвёртый пенальти. И пятый пенальти. Так что вот», — сказал Слишкович на пресс-конференции.

Напомним, на 19-й минуте «Балтика» получила право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать полузащитник Илья Петров. Затем арбитр встречи Евгений Кукуляк потребовал перебить пенальти. Со второй попытки калининградцы смогли забить.