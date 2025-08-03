Арбитр Федотов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Контакт был. Насколько серьёзный — нет смысла говорить, потому что арбитр решил назначить 11-метровый. Круговой действовал неосторожно и попал сзади по ноге Мантуану. Это решение Чистякова, он находился в хорошей позиции, поэтому VAR здесь вмешаться не мог. Тот момент, когда судья всё видит и трактует эпизод по-своему. Предъявить Чистякову я ничего не могу, вопросов к нему нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На 76-й минуте вышедший на замену нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. Ранее, на 33-й минуте, бразильский форвард армейцев Алеррандро вывел свою команду вперёд.