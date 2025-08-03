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Павел Яковлев: «Спартаку» ещё нужны усиления, особенно в линию обороны

Павел Яковлев: «Спартаку» ещё нужны усиления, особенно в линию обороны
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Экс-форвард «Спартака» Павел Яковлев оценил дебют за красно-белых новичка Жедсона Фернандеша в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1), а также высказался о позициях, которые всё ещё требуют усиления в московском клубе.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Жедсона тяжело оценивать по первому матчу из-за адаптации. Он не сыграл на максимум своих возможностей, но видно, что приехал большой мастер. В следующем матче он прибавит, а игра команды будет строиться через него. «Спартаку» нужны качественные футболисты, особенно защитники — команде требуется усиление», — сказал Павел Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» 31 июля текущего года. Ранее стамбульцы отчитались, что фиксированная сумма трансфера составила € 20 млн, а в качестве бонусов в сделке прописаны дополнительные € 7 млн.

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