Павел Яковлев: «Спартаку» ещё нужны усиления, особенно в линию обороны

Экс-форвард «Спартака» Павел Яковлев оценил дебют за красно-белых новичка Жедсона Фернандеша в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1), а также высказался о позициях, которые всё ещё требуют усиления в московском клубе.

«Жедсона тяжело оценивать по первому матчу из-за адаптации. Он не сыграл на максимум своих возможностей, но видно, что приехал большой мастер. В следующем матче он прибавит, а игра команды будет строиться через него. «Спартаку» нужны качественные футболисты, особенно защитники — команде требуется усиление», — сказал Павел Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Жедсон Фернандеш перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» 31 июля текущего года. Ранее стамбульцы отчитались, что фиксированная сумма трансфера составила € 20 млн, а в качестве бонусов в сделке прописаны дополнительные € 7 млн.