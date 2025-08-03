ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в третий раз за последние пять матчей в РПЛ
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Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» завершили очный матч вничью в третий раз из пяти последних встреч в Мир Российской Премьер-Лиге. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура РПЛ. Окончательный счёт матча — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
В минувшем сезоне команды встречались в 8-м и 19-м турах. В первой игре сине-бело-голубые оказались сильнее (1:0). Вторая встреча завершилась без забитых голов (0:0). В сезоне-2023/2024 в 8-м туре была зафиксирована ничья (1:1). В 28-м туре победили армейцы (1:0).
В 4-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», а ЦСКА примет на своём поле казанский «Рубин». Оба матча пройдут в субботу, 9 августа.
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